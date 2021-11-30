Розігнався на великій швидкості: фінський лижник зламав декілька ребер під час падіння

30 листопада 2021 , 13:04
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Джерело:

інстаграм Рістоматті Хакола

Під час першого етапу з лижних перегонів у фінському Руці стався неприємний інцидент. Представник Фінляндії Рістоматті Хакола зазнав серйозних ушкоджень під час стартів.

Падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину

У 15-кілометровій гонці класичним стилем фін лідирував на позначці 8, 1 кілометри. Однак на найбільш технічно складній точці траси у Руці спортсмен зазнав падіння. 

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У результаті падіння лижник зламав кілька ребер, отримав рвані рани на обличчі та пошкодив око. 

Відразу ж після неприємного інциденту лікарі оперативно надали медичну допомогу Рістоматті та відправили його до лікарні.

Однією з причин таких серйозних трав є те, що Хакола падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Спортсмен зазначив, що наразі почувається добре та сподівається на швидке відновлення. 

Рістоматті Хакола після падіння / mtvuutiset

Рістоматті Хакола: що відомо про спортсмена 

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Автор: Дарина Жданович