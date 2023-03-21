Клуб АПЛ очолив тренер-рекордсмен, який був за крок до збірної України

Ветеран тренерського цеху Рой Ходжсон став головним тренером Крістал Пелес. 75-річний фахівець вдруге очолив "орлів".

Рой Ходжсон вчергове відтермінував свій вихід на пенсію. Досвідчений фахівець буде тренувати Крістал Пелес до кінця сезону. На цій посаді він замінив Патріка Вієйра.

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Ходжсона запросили на роль "пожежника"

Асистентами Ходжсона будуть Педді Маккарті та Рей Льюїнгтон. Дін Кілі залишиться на посаді тренера воротарів. Після 28 зіграних матчів Крістал Пелес займає 12-ту сходинку в таблиці. Від "зони вильоту" команду відділяє лише три очки.

Для мене честь повернутися в клуб, який завжди так багато значив для мене, і отримати важливе завдання змінити долю команди. Наша єдина мета зараз — почати перемагати в матчах і отримувати очки, необхідні для забезпечення прописки у Прем'єр-лізі,

– прокоментував своє призначення Ходжсон.

Зазначимо, що Рой Ходжсон є вихованцем Крістал Пелес. Він очолював клуб своєї юності з вересня 2017-го по травень 2021 року. За довгу тренерську кар'єру англієць очолював національні збірні Англії, Швейцарії, ОАЕ, Фінляндії. У клубній кар'єрі Ходжсон тренував Інтер, Ліверпуль, Удінезе, Фулхем, а також низку інших клубів. У 2010 році фахівець визнавався тренером року в Англії.

Наприкінці 2007-го року Ходжсон міг очолити національну збірну України. Втім, тоді УАФ зупинила свій вибір на Олексію Михайличенку, який очолював "синьо-жовтих" у відбірковому турнірі до ЧС-2010.