"Незабутні п'ять з половиною років": Ротань попрощався з олімпійською збірною України

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань залишає свою посаду. Фахівець повідомив про рішення на своїй сторінці у соціальній мережі.

Збірна України з футболу вперше у своїй історії взяла участь у літніх Олімпійських іграх. Вагомий внесок у це досягнення зробив її головний тренер Руслан Ротань.

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Ротань попрощався зі збірною

На жаль, наші олімпійці не зуміли пробитися до плейоф Олімпіади-2024. Після завершення футбольного турніру Руслан Ротань оголосив про свою відставку.

"Це були неймовірні пʼять з половиною років, які ми разом провели з хлопцями, тренерським складом та персоналом!!! Сьогодні я хочу подякувати хлопцям за віру в гру і прагнення до результату. Разом ми пережили тяжкі поразки, після яких ми знову підіймалися і бажали реабілітуватися, та яскраві перемоги, після яких ми хотіли перемагати ще!!!

Пишаюсь кожним, з ким я працював, і дякую за співпрацю!!! Буду сумувати за кожним. Життя йде далі зі своїми викликами, попереду нові завдання і випробування!!! Також хочемо подякувати нашим ЗСУ за можливість займатися своєю справою. Ви наші Герої!!! Слава Україні!!!", – написав Ротань на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, що Руслан Ротань очолив молодіжну збірну України в грудні 2018 році. Під час другої каденції фахівець вивів команду до фінального турніру чемпіонату Європи. На Євро-2023 українці дійшли до півфіналу та здобули путівку на Олімпійські ігри.