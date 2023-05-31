Російські телеграм-канали заявляють, що інцидент стався у спортивному комплексі "Дон", який розташований на території веслувального каналу. Діти ховалися під трибунами від дощу, проте від сильного вітру вони перекинулися, повідомляє 24 Канал.

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Трибуни перекинулися під час змагань

На території спортивного комплексу проходили змагання з футболу між дітьми 12 – 13 років. У Ростові 30 травня було оголошено штормове попередження, проте футбольний матч все одно вирішили проводити. Посеред гри розпочалася гроза з дощем, тому діти разом з вболівальниками заховалися під трибунами.

Трибуни перекинулися від сильного вітру: дивіться відео

Від шквального вітру конструкція перекинулася. За останніми даними відомо про 26 постраждалих, їх кількість постійно збільшується. Одна жінка-вболівальниця загинула в кареті швидкої від отриманих травм. Майже половина постраждалих – діти. У важкому стані нині перебуває одна жінка та двоє дітей.

Перекинуті трибуни у спортивному комплексі / Фото російське МНС

Пропагандисти у мережі повідомляють, що вже розпочали кримінальне провадження. Справу розслідуватимуть за статтею про виконання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Довідка. Веслувальний канал "Дон" – це багатофункціональний спортивний комплекс. Його відкрили у Ростові-на-Дону у 2018 році після довгої реконструкції вартістю майже 800 мільйонів рублів. У мережі зазначають, що комплекс на сьогодні є одним з найбільших на півдні Росії. Він має велику кількість майданчиків для різних занять спортом.

У Росії влаштували різанину на святкуванні останнього дзвоника

У Башкирії підлітки у стані алкогольного сп'яніння влаштували різанину під час святкування останнього дзвоника. Діти почали сваритися на церемонії, після чого один з них дістав ножа й вдарив іншого. Підлітки отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

Такий випадок в Росії був не один. У той же день стало відомо про ще один жахливий випадок – хлопець намагався перерізати горло однокласниці. Підліток напав на дівчину під час того, як вони співали пісню. На щастя, постраждалу вдалося врятувати.

Як розповів зловмисник потім, він хотів зіпсувати свято. Нині його затримали й почали перевірку за статтею "Замах на вбивство".