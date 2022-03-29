Росію можуть виключити з Міжнародної федерації футболу

Російський футбольний союз можуть виключити з ФІФА. Про це повідомляє російський "Матч ТВ".

На Росії очікують нові покарання

Рішення про виключення Росії із ФІФА організація може прийняти на засідання вже у цей четвер, 31 березня. Також розглядається варіант з призупиненням членства російської футбольної федерації.

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31 березня в Досі (Катар) відбудеться 72-й конгрес ФІФА, де збираються ухвалити покарання Росії за вторгнення в Україну.

За варіант з виключенням росіян з Міжнародної федерації футболу можуть виступити УЄФА та КОНМЕБОЛ.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, а також Азійська та Африканська конфедерації футболу схиляються до менш суворого покарання.

Заборона участі в міжнародних матчах та заборона трансферів у будь-якому випадку буде застосована до Росії.

Різниця між виключенням та призупиненням полягає в значно складнішому процесі відновлення членства.

Станом на 28 березня представники РФС не акредитовані на конгрес ФІФА.