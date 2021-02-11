Російську лижницю позбавили золотої медалі на молодіжному чемпіонаті світу

Російська лижниця Анастасія Фалєєва позбавлена золота, завойованого в спринті класичним стилем на молодіжному чемпіонаті світу в Вуокатті (Фінляндія).

Фалєєва першою перетнула фінішну пряму. Але згодом її покарали, додавши до її часу дві хвилини.

Оце так Німецька лижниця впала під час гонки та фінішувала з однією лижнею: фото

Таке покарання було за те, що на фінішній прямій росіянка збила Терезу Беранову з Чехії. Чешка йшла першою, але Фалєєва зачепила її лижню, і вона впала. У підсумку Беранова фінішувала останньою, а Фалєєва першою.

Але після покарання Фалєєвої, саме росіянка опустилася на останнє місце. А перемогу віддали німкені Лізі Лохманн, яка до цього була другою.