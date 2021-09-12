У російської тенісистки вкрали олімпійські медалі з власного будинку

Невідомі пограбували будинок олімпійської чемпіонки Ріо-де-Жанейро і срібної призерки Олімпіади в Токіо з тенісу Олени Весніної в Підмосков'ї. У числі іншого викрали обидві олімпійські медалі.

Крадіжка сталася, коли тенісистка разом з чоловіком поїхала на вечерю, сигналізація не спрацювала.

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"Ми були з чоловіком на вечері і повернулися додому, виявили, що вкрали обидві олімпійські медалі – "золоту" і "срібну", коштовності, зламали сейф", – заявила Весніна.

За словами тенісистки, вона з чоловіком забула включити сигналізацію, і в момент пограбування система безпеки була відключена. Точний збиток від пограбування поки не підрахували. Спортсменка звернулася в поліцію із заявою про пограбування. Вона додала, що правоохоронці вже проводять огляд будинку.

У прес-службі підмосковній поліції підтвердили, що за фактом розкрадання проводиться перевірка. "Сума збитку встановлюється. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії", – повідомили в поліції.

Хто така Олена Весніна