Російського плавця Рилова відсторонили на 9 місяців після мітингу у "Лужниках"

Російський плавець Євген Рилов був присутнім на мітингу в "Лижниках", який був присвячений 8-річній окупації Криму. У Міжнародній федерації плавання (FINA) вже відреагували на це.

Справедливе покарання

Плавця дискваліфікували від змагань на 9 місяців. Справу почали розглядати ще в березні.

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Дисциплінарний комітет організації розпочав розслідування, через яке спортсмену загрожувала дискваліфікація.

У четвер, 21 квітня, проти Рилова ухвалили остаточне рішення – відсторонення на дев'ять місяців від усіх змагань, які проходять під егідою FINA. У силу рішення вступило 20 квітня 2022 року.

Крім цього, у Міжнародній федерації плавання звернули увагу на те, що рішення про позбавлення права російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб брати участь у заходах FINA до кінця 2022 року залишається в силі. Тобто, відсторонення Рилова – індивідуальне покарання спортсмена за його позицію.

Крім відсторонення, Рилов також втратив спонсора через підтримку війни в Україні.

25-річний Рилов – 4-разовий призер Олімпійських ігор. У Токіо він здобув дві золоті медалі на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Плавець також має звання сержанта поліції.