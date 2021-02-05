Російський воротар нокаутував футболіста Порту: у нього струс і травма спинного мозку – відео

Російський воротар португальського Белененсеша Станіслав Кріцюк в ігровому епізоді нокаутував захисника Порту Нану в матчі Прімейри.

Джерело: 24 канал

Інцидент стався в матчі 17-го туру чемпіонату Португалії. На 88-й хвилині Кріцюк спробував кулаками перехопити передачу, але врізався в голову 26-річному нападнику.

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Футболіста з Гани терміново відправили до лікарні на швидкій допомозі. А одноклубник Нану – Пепе – після побаченого не зміг стримати сліз.

Захисник Порту ще в "швидкій" прийшов в себе. Хоча пізніше лікарі діагностували у Нану струс головного мозку та травму спинного мозку.

Матч закінчився з рахунком 0:0. Порту займає друге місце в португальській Прімейрі, Белененсеш – 12-те.

Гра воротарів на виходах – одне з найбільш травмонебезпечних явищ у футболі, яке іноді закінчується трагічно. Наприклад, в 2001 році після зіткнення в схожому епізоді помер український воротар "ЦСКА" Москва Сергій Перхун.

Відео епізоду