Психопат на корті: російський тенісист осоромився ганебним вчинком на АО-2024 – відео

Представник країни-агресора Павєл Котов вчергове нагадав, що росіянам не місце у цивілізованому світі. Інцидент трапився на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

У матчі першого кола Australian Open Павєл Котов грав проти представника Франції Артура Рендеркнека. Під час одного з розіграшів росіянин не зміг впоратися з власною агресією.

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Через невдалі дії Котов вирішив зігнати свою злість. Він з усієї сили вдарив ракеткою по м'ячу, який ледь не влучив у дівчину, яка працювала на матчі як бол-герл.

Відео ганебного вчинку росіянина

Такі агресивні дії налякали дівчину та викликали осуд уболівальників. Ба більше, росіянин навіть не попросив вибачення за свою поведінку.

У коментарях до відео фанати вимагають оштрафувати росіянина та позбавити його участі в турнірі.

"Як батько я вважаю абсолютно огидним те, що Котова не дискваліфікували з Australian Open. Всі діти – волонтери, і вони не заслуговують на те, щоб відчувати страх чи загрозу при виконанні обов’язків".

"Ганебний прояв темпераменту, оштрафуйте його, будь ласка".

"Бідна дівчина, вона не повинна миритися з цим ла*ном. Сподіваюся, він отримає штраф!"

"Має бути дискваліфікований за неспортивну поведінку… що, якби він влучив?".

"Його потрібно відправити прямо додому на рідну країну. Що він тут робить? Позбудься його!".

Зазначимо, що матч у підсумку завершився перемогою Котова з рахунком 3:2.