Я вірний своїй країні, – російський плавець відмовився їхати на Олімпіаду-2024

Російські спортсмени невдоволені рішенням МОК. Вони хочуть виступати на Олімпіаді без обмежень.

Зокрема про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов. Він сказав, що не буде брати участі в Олімпіаді у нейтральному статусі на умовах МОК, повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал.

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Чим невдоволений росіянин

Російський спортсмен заявив, що його країна ніколи не здається. А також згадав свого президента Путіна.

"Моя країна ніколи не здавалася і завжди виходила з тяжкої ситуації. Як сказав наш президент, треба вірити у великий російський народ. Я хочу цьому відповідати та не збираюся опускатися до рівня західних провокаторів. Росія – велика. Зараз ми маємо заміну міжнародним стартам, але їх також хочуть заборонити.

Я не йду на поводу в МОК, я за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення: відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дно і наша вода знову не стане чистою.

Я чесний перед собою, вірний своєму вибору та своїй країні", – сказав Рилов.

Рилов не єдиний

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024. Мовляв, причина та сама – нейтральний статус.

Росіянка заявила, що виступ у Парижі під нейтральним статусом – сором для її підопічних. За її словами, збірна Росії більше ніколи не виступатиме без прапора та гімну.

Зазначимо, що Рилов активно та відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До прикладу, у березні 2022 року він взяв участь у провоєнному мітингу на "Лужниках".