Російський народ сліпий та зомбований, – Ковтун про свастику Z на грудях гімнаста з Росії

Переможець Кубка світу зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун прокоментував провокацію зі сторони свого суперника з Росії. Українець назвав російський народ сліпим та зомбованим.

Ковтун: Ми зараз даємо їм можливість вирватися з рук тирана

Російський гімнаст Іван Куляк закрив на своєму костюмі прапор своєї країни літерою Z. Саме такий символ позначає російську військову техніку, яка вдерлась на територію України, розв'язавши війну.

До теми Ганьба цьому дурному хлопцеві, – Бех-Романчук про провокаційний символ на формі гімнаста з Росії

Українець Ілля Ковтун, який став переможцем Кубка світу у Катарі, прокоментував такий безглуздий вчинок росіянина.

Український гімнаст назвав російський народ сліпим та зомбованим, який має шанс вирватись із рук тирана Володимира Путіна. Але більшість росіян тихенько сидять у своїх квартирах та мовчить. А їх мітинги допомогли б українцям скинути з верхівки кремлівського очільника.

Російський народ сліпий та зомбований, і саме ми зараз даємо їм можливість стати вільними й вирватися з рук тирана. Але вони не вміють думати та аналізувати, а також вони дуже-дуже бояться. Я людяно ставлюсь до всіх – так мене виховали батьки та тренер, поважаю всіх. Але тепер необхідно, щоб росіяни усі згуртувались і пішли проти Володимира Путіна, допомогли зупинити війну, де скрізь вбивають,

– сказав Ковтун.

Ковтун про санкції для Росії

Ілля додав, що необхідно ввести усі серйозні санкції, які вдарили б по Росії: "Гадаю, необхідно терміново ввести всі максимальні санкції в усіх напрямах для Росії, і, можливо, лише тоді там відкриються сліпі та зомбовані очі, завершиться війна, припиниться кровопролиття".

Раніше цю поведінку гімнаста з Росії вщент розкритикувала українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Стрибунка у довжину зазначила, що розуму Куляку вистачило лише на такий дурний вчинок.

Надюк: Цього юнака повинні назавжди відсторонити від усіх міжнародних змагань

Наставниця Ірина Надюк розповіла, що спершу ніхто не помітив цього символу на формі росіянина. Лише згодом на фото розгледіли літеру Z та були у шоковані.

Тренерка зазначила, що після такого вчинку російського гімнаста слід відсторонити від усіх змагань.

Міжнародна федерація гімнастики зобов'язалась покарати російського гімнаста за таку провокацію на Кубку світу.

"Ми взагалі не помітили цього знаку на його формі. Здивувалися лише, чому на нагородження Іван вийшов не в спортивному костюмі, а в змагальній формі, що заборонено правилами FIG. Уже після того, як нас забрали на допінг-тестування, нам почали надсилати фото з акцентом на знак у росіянина. Ми були в шоці. Ми занадто людяно поставились до всієї делегації і цього спортсмена. Вони на це не заслуговують узагалі. Гадаю, юнака повинні назавжди відсторонити від усіх міжнародних змагань", – зауважила тренерка.

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