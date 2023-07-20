Готували пастку для Зозулі: російський клуб хотів підписати українського форварда

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля під час ігрової кар'єри мав пропозицію виступати в російському чемпіонаті. На що розраховували росіяни, здогадатися не важко.

Під час іспанського періоду кар'єри у Романа Зозулі трапився скандал з фанами Райо Вальєкано. Вони звинувачували форварда у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Тоді скористатися ситуацією вирішив російський клуб Арсенал Тула.

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Зруйнував наміри росіян

За інформацією джерела, росіяни дзвонили агенту Зозулі Володимиру Кузьменку з пропозицією переїхати до Тули. Представники тульського клубу обіцяли розв'язати політичні питання, щоб "все було нормально". Проте Роман відповів категоричною відмовою.

Очевидно, що росіяни планували скомпрометувати українського футболіста з чіткою патріотичною позицією, підкупивши його грішми. Саме в той період до Росії переїхали Ярослав Ракіцький, Анатолій Тимощук, Іван Ордець. Проте з Романом такий фокус не вийшов і він не став черговим "годувальником".