"Найтупіший гол в історії": дикий фейл фаната Путіна у матчі НХЛ – відео
Російського хокеїста Євгєнія Малкіна вболівальники висміяли через безглуздий автогол. Триразовий володар Кубка Стенлі ще довго згадуватиме поєдинок проти Аризони Койотс.
У ніч з 22 на 23 січня у Національній хокейній лізі відбувся матч між командами Аризона Койотс та Піттсбург Пінгвінс (5:2). Головним антигероєм поєдинку став хокеїст "пінгвінів" Євгєній Малкін, пише 24 Канал.
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На 45-й хвилині матчу, коли рахунок був 3:2 на користь Аризони, росіянин відправив шайбу до власних воріт. Під час розіграшу відкладеного штрафу, коли ворота Пінгвінс залишив голкіпер Трістан Джаррі, Кріс Летанг віддав передачу на Малкіна. Проте росіянин настільки незграбно зіграв ключкою, що за голову схопилися усі глядачі на трибуні.
Відео автоголу Малкіна
У коментарях фейл Малкіна назвали "найтупішим голом в історії НХЛ". Зазначимо, що за правилами хокею у ньому не можуть бути автоголи. А тому взяття воріт записали на форварда Аризони Лоусона Круза, який торкався шайби останнім з команди "койотів".
Великий фанат Путіна з американським громадянством
- Євгєній Малкін грає за Піттсбург Пінгвінс з 2006 року. За цей час він став триразовим володарем Кубка Стенлі (2009, 2016, 2017).
- Хокеїст, який заробив фантастичні кошти в НХЛ, активно підтримував політику кривавого диктатора Росії. На так званих президентських виборах 2018 року Малкін був у "команді Путіна".
- Ба більше, він навіть засуджував гасло "Росії потрібно товаришувати з Америкою та Заходом".
- Однак пізніше у великого "любітєля руського міра" виявили американський паспорт, наявність якого він сам підтвердив
- З лютого 2022 року він жодним чином не висловився щодо повномасштабного вторгнення Росії. Тренер команди пояснив мовчання хокеїста тим, що у нього залишилася сім'я в країні-агресорці.