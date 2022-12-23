Від цивілізації до матчів із КНДР: Росія подасть заявку на вихід з УЄФА до кінця року

У Російському футбольному союзі незадоволені санкціями, які на них накладають за геноцид українців. Організація хоче залишити європейський футбол, щоб стати частиною іншої конфедерації.

Війна проти України дорого обходиться російському спорту. Місцеві клуби та збірні не допускають до змагань, а багатьох спортсменів змушують виступати під нейтральним прапором.

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На вторгнення у чужу державу швидко відреагувала УЄФА. Ще у березні організація викинула збірну Росії з відбору на ЧС-2022, а клуби з цієї держави не допустили до єврокубків. Також збірній країни-терористки не дали зіграти у кваліфікації Євро-2024.

Судячи з усього, санкції дуже образили прихильників фашистського режиму. У РФС заявили, що розглядають можливість вийти зі складу УЄФА та вступити до азійської конфедерації.

При чому заяву на вихід із європейського союзу росіяни мають намір подати до кінця цього року. Це допоможе окупантам швидше подати заявку на вступ до аналогічного союзу Азії.

Рішення буде ухвалено до 31 грудня 2022 року. Якщо не подаємо заяву про вихід з УЄФА до останнього дня фінансового року, то вони можуть сказати, що розглядатимуть наше питання у липні 2024 року. Так ми втрачаємо півтора року. Якщо ми приймаємо рішення про вихід до 31 числа, тоді УЄФА має розглянути наше питання за півроку,

– заявив віцепрезидент РФС Денис Соловйов.

Про можливість виступити проти війни та закликати Путіна вивести окупаційні війська з України, щоб УЄФА зняла санкції, РФС не повідомляла. Нагадаємо, що лише 23% офіційно визнаної території РФ знаходиться у Європі, тоді як 77% – в Азії.

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До слова, саме в азійському регіоні Росію не мають бойкотувати за порушення принципів цивілізаційного існування. Там підопічні Карпіна зможуть грати із "дружніми державами", такими як КНДР, Іран або ж Китай.