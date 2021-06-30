Російський фанат з триколором з'явився на трибуні України: що з ним сталося
Джерело:UkrBall
У вівторок, 29 червня, під час матчу Євро-2020 Україна – Швеція офіційний твітер УЄФА виклав фотографії уболівальників, які підтримують збірну України на стадіоні в Глазго.
На одному з фото зображений уболівальник з російським прапором, стоїть, обійнявшись з шанувальником в атрибутиці української збірної.
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Вболівальник у футболці збірної Росії, обмотаний прапором Росії і з шапкою вушанкою з емблемою СРСР на голові з'явився на трибунах "Хемпден Парк". Його фото в обіймах з українцем облетіли російські ЗМІ, мовляв, дивіться, "дружба, брати".
Але потім його побачили інші українці і на тому "обнімашки" закінчилися. У мережі з'явилися кадри на яких цей хлопець стоїть вже в порваній футболці та тримається за щелепу. А російський прапор і зовсім зник в невідомому напрямку.
Російський фанат на матчі Україна – Швеція, коли його помітили / Фото UkrBall
Україна вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу.
- Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України і вивів її у чвертьфінал Євро-2020.
- Тепер збірна України зустрінеться з Англією 3 липня.