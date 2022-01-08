Російський боксер помер після важкого нокауту: він майже два тижні перебував в комі

В Росії помер боксер Арест Саакян. Ще 26 грудня він потрапив до лікарні після бою.

Саакян був відправлений у глибокий нокаут в бою проти іншого росіянина Ігоря Семерніна. Після бою його одразу відправили до лікарні. Там лікарі діагностували у нього набряк головного мозку, а сам боксер був в комі.

Нагадаємо Помер найкращий футболіст в історії Зорі та призер Олімпіади Анатолій Куксов

7 січня стало відомо про те, що Арест Саакян помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. Про це повідомила його сестра Світлана в соцмережах.

Його стан оцінювали як важкий, і жодних позитивних зрушень не було.

Відео нокауту Саакяна, після якого він опинився в комі (обережно, 18+)

Похоронять боксера в Єревані. Прохання відбудеться 11 грудня в Тольятті, де і відбувся його останій бій.