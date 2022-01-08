Російський боксер помер після важкого нокауту: він майже два тижні перебував в комі
Джерело:24 канал
В Росії помер боксер Арест Саакян. Ще 26 грудня він потрапив до лікарні після бою.
Саакян був відправлений у глибокий нокаут в бою проти іншого росіянина Ігоря Семерніна. Після бою його одразу відправили до лікарні. Там лікарі діагностували у нього набряк головного мозку, а сам боксер був в комі.
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7 січня стало відомо про те, що Арест Саакян помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. Про це повідомила його сестра Світлана в соцмережах.
Його стан оцінювали як важкий, і жодних позитивних зрушень не було.
Відео нокауту Саакяна, після якого він опинився в комі (обережно, 18+)
Похоронять боксера в Єревані. Прохання відбудеться 11 грудня в Тольятті, де і відбувся його останій бій.