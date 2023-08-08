У спортивному світі ще працюють адекватні федерації, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення росіян. Однією з таких залишилась міжнародна федерація важкої атлетики, яка хоч і повернула росіян, але лише частково.

У травня 2023-го IWF повернула до міжнародних змагань представників Росії, але тут є певні нюанси. 4 вересня у саудівському Ер-Ріяді стартує чемпіонат світу-2023 із важкої атлетики. Серед учасників змагань не буде жодного представника із Росії.

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ЧС мине без ворожих спортсменів

Таке правильне рішення, яке знищать росіяни, прийняли у міжнародній федерації цього виду спорту (IWF).

Цікаво, що ще досі у МОК не прийняли рішення щодо атлетів цих ворожих країн щодо їх участі чи неучасті на Олімпіаді-2024 у Парижі. Наразі лиш відомо, що вони точно не виступатимуть під своїми національними прапорами, ле ще можуть бути допущені під виглядом "нейтральних" спортсменів.

Однак російських важкоатлетів вже точно не буде на наступних Іграх-2024.

Відзначимо, що важкоатлети змагатимуться за медалі чемпіонату світу у Саудівській Аравії до 17 вересня.

Це хороше рішення від IWF для українців, які завжди потужно виступають на змаганнях із важкої атлетики. Наприклад, із юніорського чемпіонату Європи-2023 Україна привезла 34 медалі, а Каміла Конотоп із трьома рекордами стала абсолютною чемпіонкою молодіжного Євро.