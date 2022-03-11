Російські військові втретє обстріляли стадіон Десни: фото розрух

Футбольний клуб Десна повідомив, що російські окупанти вже втретє обстріляли стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

Третій обстріл стадіону

У п'ятницю, 11 березня, у Чернігові вночі розбомбили стадіон, на якому грала футбольна команда Десна і починав кар'єру Андрій Ярмоленко.

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"Але ми все це зможемо відбудувати, ми станемо лише сильнішими та кращими, а вам, сусіди, жити з цим все життя", – сказано в заяві клубу.

Цього разу пошкодження серйозніші, ніж раніше, адже снаряд потрапив до західної трибуни.



Обстріляний стадіон Десни / Фото facebook.com/viacheslav.chaus

Десна посідає сьоме місце турнірної таблиці УПЛ. Чемпіонат України призупинено через військову агресію РФ.

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