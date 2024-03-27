"Не виявили зацікавленості": російські лучники відмовляються від участі в Олімпіаді-2024

Ще в одному виді спорту Росія може опинитися поза Олімпіадою у Парижі. Річ у тім, що росіян не влаштовує нейтральний статус.

Голова Російської Федерації Стрільби з Лука Володимир Єшеєв заявив, що лучники не братимуть участі в відборі на Олімпіаду-2024. Про це він сказав росЗМІ, передає 24 Канал.

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Чому росіяни відмовляються від Олімпіади-2024

Відповідно, вони не будуть виступати на Іграх у Парижі. Єшеєв зауважив, що "охочих виступати без прапора та гімну у складі збірної немає, тим більше, що багато хто представляє ЦСКА та Динамо.

При цьому виконавчий комітет федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони "самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду".

На Олімпійських іграх-2020 росіяни здобули дві медалі у стрільбі з лука – два срібла.

Хто ще відмовився від участі в Іграх