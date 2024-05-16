"Русскій мір" у всій красі: п'яні російські футболісти побили сім'ю на базі відпочинку

Футболісти російського Єнісєя стали учасниками бійки з родиною, що відпочивала. Втихомирювати спортсменів приїхали силовики з Росгвардії.

Інцидент трапився у понеділок, 13 травня. Події відбулися на базі відпочинку з поетичною назвою "Зєльонка", де гравці красноярського Єнісєя вирішили гучно відпочити, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Справжнє обличчя російського футболу

Винуватцями конфлікту стали футболісти Владімір Хозін, В'ячеслав Бардибахін та Андрєй Окладніков. Вони дуже голосно слухали музику та порушували правила поведінки.

Відпочивальникам, які знаходилися поруч, не сподобалася поведінка спортсменів. Вони викликали Росгвардію, яка не зуміла їх втихомирити.

Після цього футболісти вирішили провчити відпочивальників та накинулися на них з кулаками. Усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

У підсумку в одного з туристів діагностували струс мозку та перелом лобової кістки. Його забрала швидка.

Постраждалі вирушили до поліції, де написали заяви щодо п'яти футболістів Єнісєя. Наступного дня від одноклубника буйних гравців надійшла пропозиція про моральну компенсацію, проте постраждалі відповіли відмовою.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок у російському футболі. У 2018 році гравці збірної Росії Алєксандр Кокорін та Павєл Мамаєв влаштували п'яний бешкет у поїзді та побили чиновників одного з Міністерств.