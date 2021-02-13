Російські футболісти влаштували масову бійку під час матчу: відео

У товариському матчі між російськими Крильями Советов і боснійським Борацом відбулася масова бійка. Головному судді довелося перервати поєдинок.

За 2 хвилини до закінчення основного часу футболіст російського клубу вирішив з'ясувати стосунки із суперником, штовхнувши того кулаками у груди.

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За партнера по команді одразу заступилися гравці Борацу. Вони спробували вгамувати росіянина, але вже було надто пізно.

До бійки також приєдналися запасні гравці обох команд. Суддя зробив спробу заспокоїти футболістів за допомогою свистка, але не досяг успіху.

Рефері вирішив перервати поєдинок. Він завершився з рахунком 1:0 на користь самарського клубу.