Тікають з тонучого корабля: російські фігуристи планують виступати за збірну Ізраїлю

Військова авантюра диктатора Путіна призвела до ізоляції російських спортсменів. Для того, щоб продовжити міжнародну кар'єру, вони шукають можливості зміни громадянства.

Російська танцювальна пара Діана Девіс та Глєб Смолкін розглядають можливість виступів під прапором Ізраїлю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на оточення спортсменів.

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Спорт в Росії немає перспектив

Цікаво, що раніше фігуристи хотіли виступати за команду Сполучених Штатів Америки. Спортсмени тренуються у США, тож розраховували там залишитись. Проте ця спроба виявилася невдалою.

Таким чином фігуристи переключилися на варіант з Ізраїлем. Повідомляється, що переходу сприяє тренер спортсменів Олексій Кіляков. Предметних домовленостей уже досягнуто.

Оскільки зняття бану з російських спортсменів у найближчій перспективі не варто очікувати, тому вони вирішили змінити громадянство. З цієї причини вони не виступали на внутрішньоросійських змаганнях.

Донька тренерки допінгістки та син актора

Цікаво, що Діана Девіс – донька заслуженої тренерки Росії Етері Тутберідзе. Так-так, тієї самої, яка потрапила у скандал на Олімпіаді-2022 в Пекіні з допінгісткою Камілою Валієвою.

А Глєб Смолкін – син російського актора Бориса Смолкіна, відомого за роллю у низькопробному серіалі "Моя прекрасна няня".

Додамо, що Смолкін та Девіс виступали на Олімпійських іграх у Пекіні, де посіли 14 місце. А на чемпіонаті Європи 2022 року пара була сьомою.