Російські фехтувальники втекли до США, аби виступити на Олімпіаді: в Держдумі істерика

Все більше російських спортсменів змінюють громадянство. Оскільки повномасштабне вторгнення Росії вплинуло неабияк на їхню кар'єру.

Цього разу йдеться про трьох титулованих спортсменів з Росії: чотириразового чемпіона світу серед юніорів Костянтина Лоханова, срібного призера Олімпіади-2020 у командній шпазі і дворазового чемпіона Європи Сергія Біду та його дружину Віолетту (віцечемпіонку світу 2010).

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Російські фехтувальники тікають до США

Вони втекли з РФ після вторгнення в Україну, а тепер хочуть стати громадянами США, щоб представляти Штати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

"Ці чемпіони йшли на жертви ціною величезних особистих витрат і ризикували життям, щоб мати можливість представляти нашу націю і ми просимо вас докласти всіх зусиль, щоб підтримати їх у надзвичайній ситуації", – написав у листі Конргесу генеральний директор Федерації фехтування США Філ Ендрюс.

Адвокат російських фехтувальників Джек Вінер зазначив, що є звернення до сенаторів із проханням про отримання нового паспорта.

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За його словами, щоб фехтувальники стали американськими громадянами до Олімпійських ігор, які розпочнуться 26 липня, Сенат і Палата представників мають ухвалити законопроєкт, який надає фехтувальникам громадянство США. Потім законопроєкт має підписати президент Байден.

Також він додав, що російські фехтувальники вже підписали всі документи, які засуджують вторгнення Росії в Україну.

Що кажуть у Держдумі

Подружжя Біда просили не розголошувати їхнє точне місцезнаходження. Оскільки російські ЗМІ повідомили 27 грудня, що Міністерство внутрішніх справ оголосило двох фехтувальників у розшук.

Депутат російської Держдуми Мілонов назвав подружжя Біда й Костянтина Лоханова зрадникам. Він порівняв зміну громадянства зі зміною статі.

"Мені, чесно кажучи, прикро, що величезні гроші російського бюджету були витрачені на оплату їхніх тренувань та майданчиків, а по суті вони виявилися боягузами, зрадниками та перебіжчиками. Сто відсотків вони зрадники. Це просто мерзенні люди, які показують, що для них найголовніше – їхній особистий комфорт", – написав Мілонов у своєму телеграм-каналі.

Також він переконаний, що спортсмени, які виїхали з Росії, не досягнуть жодних успіхів.