У Росії запропонували створити форму збірної з контуром Російської імперії з Україною та Польщею

У Росії ніяк не заспокоїться в ситуації з формою збірної України. І навіть після заяви УЄФА про те, що жодних порушень не було, там продовжують шукати нові причини для скандалу.

Продовжує про себе нагадувати все той же депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщєв. Саме він першим вимагав від УЄФА заборонити форму збірної України. Не добившись позитивного для себе рішення, тепер російський депутат погрожує, що це породить територіальні претензії.

"Як би УЄФА не відчинила ящик Пандори: Угорщина може прийти з претензією на Західну Україну, Польща – на Львів. Величезна кількість територіальних претензій, які існують у світі", – погрожує Свішєв.

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Він же переконує, що "територія Криму – частина території Російської Федерації". Хоча ООН це не визнає, а УЄФА та ФІФА використовують саме рішення міжнародної спільноти щодо країн. Саме тому кримські клуби, які мають російську реєстрацію, не можуть не те, що виступати в єврокубках, але й брати участь в РПЛ.

Щодо територіальних претензій, то Свіщєв погрожує не лише Україні, але й іншим європейським країнам.

"Не думаю, що нашим європейським сусідам буде цікаво і приємно, коли Росія зможе виступати з картою Російської імперії початку XX століття, куди входять і Україна, і Польща, і Фінляндія. Якщо хочуть, можна виступати в такій формі", – переконаний Свіщєв.

Форма збірної України та скандальна реакція Росії