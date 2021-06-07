У Росії запропонували створити форму збірної з контуром Російської імперії з Україною та Польщею

У Росії ніяк не заспокоїться в ситуації з формою збірної України. І навіть після заяви УЄФА про те, що жодних порушень не було, там продовжують шукати нові причини для скандалу.
Продовжує про себе нагадувати все той же депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщєв. Саме він першим вимагав від УЄФА заборонити форму збірної України. Не добившись позитивного для себе рішення, тепер російський депутат погрожує, що це породить територіальні претензії.
"Як би УЄФА не відчинила ящик Пандори: Угорщина може прийти з претензією на Західну Україну, Польща – на Львів. Величезна кількість територіальних претензій, які існують у світі", – погрожує Свішєв.
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Він же переконує, що "територія Криму – частина території Російської Федерації". Хоча ООН це не визнає, а УЄФА та ФІФА використовують саме рішення міжнародної спільноти щодо країн. Саме тому кримські клуби, які мають російську реєстрацію, не можуть не те, що виступати в єврокубках, але й брати участь в РПЛ.
Щодо територіальних претензій, то Свіщєв погрожує не лише Україні, але й іншим європейським країнам.
"Не думаю, що нашим європейським сусідам буде цікаво і приємно, коли Росія зможе виступати з картою Російської імперії початку XX століття, куди входять і Україна, і Польща, і Фінляндія. Якщо хочуть, можна виступати в такій формі", – переконаний Свіщєв.
Форма збірної України та скандальна реакція Росії
- 6 червня збірна України представила форму. Цю форму розробили спеціально для участі в Євро-2020.
- Особливістю форми стали нанесений контур України, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Такий дизайн форми викликав шалену реакцію в росіян. Допекло їм і те, що на формі зображений Крим, а також самі гасла. Хоча вони були на формі ще з 2018 року.
- Депутат Держдуми Дмитро Свіщєв вимагав в УЄФА її заборонити. Переконував у тому, що форма порушує регламент і почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков.
- Згодом на цю тему висловилися і інші російські чиновники – Марія Захарова з МЗС та речник Путіна Дмитро Пєсков.
- Але в УЄФА заявили, що форма збірної України була погоджена для участі на Євро-2020. Відтак ніхто її забороняти не буде.