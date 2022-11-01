Наївся херсонських кавунів? У Росії загадково помер боєць ММА

Колишній боєць ММА Олександр Писарєв помер у віці 33 років. Однією з ймовірних причин смерті спортсмена називається отруєння.

У Росії помер чемпіон Москви з рукопашного бою Олександр Писарєв. Спортсмену було лише 33 роки. За попередніми даними, причиною смерті стало харчове отруєння.

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Тренер спортсмена Магомед Камілов повідомив, що, ймовірно, боєць отруївся кавуном. За даними інших російських джерел, причиною загибелі Писарєва стала наркотична інтоксикація.

Незадовго до смерті боєць ММА разом із дружиною вживав гриби. Про це слідчим розповіла сама жінка, яка вижила і перебуває в лікарні. Точну причину загибелі встановлять експерти за результатами розтину.

Писарєв – чемпіон Москви з рукопашного бою та грепплінгу, фіналіст чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств. У ММА боєць провів п'ять поєдинків із трьома перемогами та двома поразками.