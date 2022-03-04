У Росії забрали чемпіонат Європи-2023 з карате

Божевільні рішення Володимира Путіна знищили російський спорт та його атлетів. Тепер у країни-агресора забрали ще й чемпіонат Європи з карате.

Солідарні з Україною

Європейська федерація карате не обійшла стороною зухвалий напад Росії на Україну. Там прийняли жорстке, але дуже правильні рішення – заборонити проводити чемпіонат Європи.

До слова Покарання за напад на Україну: борців Росії та Білорусі усунули від змагань

Найкращі каратисти з усієї Європи повинні були з'їхати у Москву. Престижний старт мав відбутись у 2023 році.

У федерації сподіваються, що війна в українській державі незабаром закінчиться, а сторони знайдуть спільну мову.

У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи. Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і таким чином наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі,

– впевнені у Європейській федерації.

Відзначимо, що український каратист та олімпійський призер у Токіо Станіслав Горуна пішов боронити свою країну від російських окупантів. Інші каратисти та каратистки активно волонтерять, допомагають армії та доносять правду на інформаційному фронті.

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