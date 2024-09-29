Хокеїстів-аматорів із Росії судитимуть через бійку з командою ФСБ

У Росії будуть судити хокеїстів-аматорів, які побилися з представниками ФСБ. Ця подія відбулась під час матчу у російському місті Біробіджан.

Гра між місцевою командою Тафгай та командою регіонального управління ФСБ відбулась ще навесні 2024 року. Однак, п'ятеро хокеїстів будуть покарані, лише зараз, повідомляє 24 канал за інформацією росЗМІ.

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Хокейний зашквар від ФСБ у Росії

Російські хокеїсти-аматори під час матчу побились із командою представників ФСБ. Після чого гравців, які брали участь у бійці заарештували на 15 діб.

Через 2 місяці після інциденту проти хокеїстів команди Тафгай відкрили кримінальну справу. Її охарактеризували, як "хуліганство вчинене групою осіб за попередньою змовою, пов'язане з опором представнику влади.

У підсумку гравцям біробіджанської хокейної команди загрожує позбавлення волі терміном на 7 років. У хокеї бійка звичне явище за яке рефері карають гравців вилученням на декілька штрафних хвилин, але звісно, якщо постраждалі не представники російського ФСБ.

Бійка між гравцями Тафгая та представниками ФСБ / Скриншот з відео

26 вересня правоохоронці затримали двох гравців Тафгая. Хокеїстів заарештували так, як вони мають закордонні паспорти та на думку слідства можуть втекти від руки російського "правосуддя".