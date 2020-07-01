Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з водного поло в складі збірної СРСР Олександр Кабанов помер на 73-му році життя.

Причина смерті не уточнюється. Про це повідомляє пресслужба Федерації водного поло Росії.

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Що відомо про Олександра Кабанова

Кабанов в якості гравця двічі вигравав золоті медалі Олімпійських ігор (1972, 1980), в його активі дві золоті медалі чемпіонатів світу і золота нагорода першості Європи.

Після завершення професійної кар'єри він зайнявся тренерською діяльністю, керував чоловічими збірними СРСР (1985-1992) і Росії (1994-1996, 2000-2006), з 2009-го до 2013 року тренував жіночу національну команду країни. Під керівництвом Кабанова чоловіча збірна Росії завоювала срібні та бронзові медалі Олімпійських ігор, тричі ставала бронзовим призером чемпіонатів світу, а також переможцем Кубка світу і Світової ліги. Жіноча національна команда країни разом з Кабановим виграла чемпіонат Європи і двічі завойовувала бронзові нагороди світових першостей.

З 2016 Кабанов тренував клуб "Кінеф-Сургутнафтогаз", який незмінно ставав чемпіоном Росії серед жінок. У 2001 році Кабанов був включений до Міжнародної зали слави з водних видів спорту.