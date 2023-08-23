А де ж любов до Африки: в Росії під час матчу жорстко побили камерунського арбітра – відео

Росіяни продемонстрували своє справжнє обличчя під час одного з матчів місцевої аматорської ліги. Вся любов до країн та представників Африканського континенту виявилися мильною бульбашкою.

Показовий інцидент відбувся під час поєдинку Північно-Західної ліги (аматорський дивізіон), в якому зустрічалися команди з Челябінська – Бажов та Катрен. Судити зустріч довелося арбітру з Камеруну Жоржу Максиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Після одного з ігрових моментів суддя показав червону картку нападнику Бажова Титалу Снджояну. Такі дії арбітра не сподобалися брату футболіста. Телман Снджоян почав висловлювати претензії арбітру, а потім дав добрячого стусана.

Камерунець показав червону картку і другому росіянину, але це лише розбурхало конфлікт. Сджоян схопив за ноги Максима та борцівським прийомом повалив його на газон. До бійки долучилися інші учасники матчу.

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За повідомленням російських ЗМІ, учасники бійки серйозно не постраждали. Суддя вирішив не коментувати подію. Пізніше з'явилася інформація, що російський футболіст отримав довічну дискваліфікацію та штраф у розмірі 5 тисяч рублів.