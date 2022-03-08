Росії офіційно зарахували технічну поразку в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі

Збірна Польщі з футболу автоматично вийшла у фінал відбору до чемпіонату світу 2022 року у Катарі через відсторонення Росії.

Отримали по заслузі

Збірна Польщі 24 березня у Москві мала зіграти з командою Росії у півфінальному стиковому матчі ЧС, проте наприкінці лютого ФІФА та УЄФА усунули збірні Росії та російські клуби від участі у змаганнях під егідою організацій через ситуацію в Україні.

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"Після рішення усунути всі російські команди від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення, бюро ФІФА вирішило, що збірна Польщі отримає перепустку у фінал шляху B, який відбудеться 29 березня 2022 року", – йдеться у заяві ФІФА.

Переможець 29 березня мав зустрітися з найсильнішим у півфінальній парі Швеція — Чехія.

Збірні Польщі, Швеції та Чехії раніше виступили із заявою про відмову грати проти росіян.

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