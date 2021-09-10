У Росії футболісти та вболівальники побили арбітра до втрати свідомості: відео

У матчі любительських команд в російському Іркутську футболісти напали на арбітра через призначення пенальті. Удар був настільки потужний, що суддя втратив свідомість.

Бійка сталася у матчі між командами Вікторія та Пахтакор ще 1 вересня. За рахунку 1:1 на 85-й хвилині арбітр матчу Антон Рженєв призначив пенальті у ворота Пахтакора.

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Таке рішення не сподобалося гравцю команди Бобомуроду Алланазарову. Тож він з кулаками накинувся на арбітра. І один рази таки влучив. Арбітр ж одразу дав свисток про закінчення матчу.

У той час з трибун до епіцентру подій прибіг Ділмурод Капланов. Це – теж гравець Пахтакора. Але в цьому сезоні він зіграв за команду лише один матч, в якому отримав червону картку. Після цього його було дискваліфіковано на три роки за штовханину з арбітром – до 26 травня 2024 року.

Капланов підбіг до арбітра ззаду та завдав йому удар в голову. Від цього удару Рженєв втратив свідомість та впав на газон.

Відео нападу на арбітра під час матчу в Іркутську

Федерація футболу Іркутська дискваліфікувала Алланазарова на три роки.

Окрім того, федерація та арбітр Рженєв подали заяву з проханням притягнути Бобомурода Алланазарова і Ділмурода Капланова до кримінальної відповідальності. Їм загрожує до семи років аозбавлення волі.