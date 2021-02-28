У Росії дзюдоїсти та глядачі влаштували масову бійку: відео

У Росії вкотре стався скандал під час спортивних змагань. Цього разу глядачі та дзюдоїсти влаштували масову бійку на юніорському турнірі.

Билися глядачі й спортсмени

Скандальний інцидент стався на турнірі з дзюдо в Каспійську (Дагестан). Саме там відбулася першість Північно-Кавказького федерального округу серед юніорів.

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Декілька десятків глядачів та самі спортсмени влаштували масове побоїще.

Ведучий турніру намагався зупинити бійку, використовуючи мікрофон. Він закликав припинити бійку, однак на його заклики ніхто не реагував.

Голова дисциплінарної комісії Федерації дзюдо Дагестану Хабіб Магомедов заявив, що бійка розпочалася після зустрічі осетинського і дагестанського спортсменів.

"Вони боролися більше десяти хвилин, були напружені моменти, судити важко було цей поєдинок. Коли дагестанський спортсмен виграв, на трибуні уболівальник вигукнув: "Ура!", Відреагував дуже емоційно. Поруч з ним сидів осетинський уболівальник, він йому щось відповів, у них відбулася словесна перепалка, яка переросла в бійку", – сказав Магомедов.

Федерація дзюдо Росії перевіряє інцидент і встановлює винних в масовій бійці на турнірі в Каспійську. Про це інформує sport-express.ru з посиланням на ТАСС.

"Спорт не допускає насильства. Федерація вже проводить перевірку і встановлює винних. Найближчим часом пройде дисциплінарна комісія, де буде розглянуто інцидент. Всі винні будуть покарані в обов'язковому порядку", – сказала пресаташе федерації Марія Тихонравова.