Італієць Лучано Россі переміг російського олігарха Владіміра Лесіна на виборах президента Міжнародної федерації стрілецького спорту. Ще один друг Путіна пішов за військовим кораблем.

Російський спорт продовжує платити ціну за неспровоковану агресію РФ проти України. Ще одна міжнародна федерація позбулася керівника, який представляв країну-агресора.

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Поразка любителя Путіна

На виборах президента Міжнародної федерації стрілецького спорту (ISSF) італієць Лучано Россі переміг чинного керівника організації російського мільярдера Владіміра Лісіна.

Раніше олігарха неодноразово закликали публічно засудити вторгнення Росії в Україну. Компанія Лісіна пов'язана з постачанням сталі для російської армії та участю у програмі вироблення ядерної зброї.

На виборах італієць Россі отримав 136 голосів підтримки проти 127 у Лісіна. Такий результат приголомшим любителя Путіна і він одразу покинув зал після оголошення підсумків голосування.

Як бачимо, не дивлячись на шалені гроші, які має олігарх, його позбавили престижної посади.

Олімпійські федерації зачищають від росіян

Після поразки Лісіна та рішення іншого олігарха, Алішера Усманова, залишити свою посаду у Міжнародній федерації фехтування, жодну олімпійську міжнародну федерацію не очолюють росіяни.

Росіянин Умар Кремльов продовжує залишатися президентом Міжнародної боксерської асоціації, але вона не визнана Міжнародним олімпійським комітетом.

Що відомо про Лучано Россі