Росіяни вбили мого друга на блокпосту, – Коваленко розповів моторошну історію з Херсона

Футболіст Спеції та збірної України Віктор Коваленко розповів про звірства путінської орди. Рашисти вбили його друга.

Коваленко розповів про смерть друга

Український футболіст народився в Херсоні, саме там проживають його рідні та друзі. Він розповів моторошну історію про окупантів.

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"Смерть? У мене є фото мого друга. П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною", – сказав Віктор.

На жаль, його товаришу не вдалося виїхати, орки вбили знайомого футболіста.

На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками,

– додав футболіст.

У нинішньому сезоні Коваленко зіграв за Спецію 19 матчі, де забив один гол та віддав 4 асисти.