Росіяни вбили мого друга на блокпосту, – Коваленко розповів моторошну історію з Херсона
Джерело:Fantacalcio.it
Футболіст Спеції та збірної України Віктор Коваленко розповів про звірства путінської орди. Рашисти вбили його друга.
Коваленко розповів про смерть друга
Український футболіст народився в Херсоні, саме там проживають його рідні та друзі. Він розповів моторошну історію про окупантів.
Читайте також Тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами, – екстренер Динамо
"Смерть? У мене є фото мого друга. П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом із братом та дівчиною", – сказав Віктор.
На жаль, його товаришу не вдалося виїхати, орки вбили знайомого футболіста.
На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками,
– додав футболіст.