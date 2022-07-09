росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів, ще 22 перебувають у полоні, – Гутцайт

З моменту російського вторгнення в Україну загинуло 100 спортсменів та тренерів. Загалом же воюють проти російського загарбника понад три тисячі спортсменів.

100 українських спортсменів і тренерів загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Такі дані наводить міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.Він вказує, що серед загиблих є як чоловіки, так і жінки, і навіть діти.

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Ще четверо спортсменів отримали поранення під час війни. А 22 спортсменів перебувають у полоні. Вадим Гутцайт запевнив, що міністерство докладає всіх зусиль, аби повернути їх додому живими.

Загалом же понад три тисячі спортсменів зараз в лавах Сил оборони протистоять російським загарбникам. Ще понад 1100 спортсменів і тренерів займаються волонтерською діяльністю.

"Ціною життя і здоров’я вони виборюють мирне майбутнє всього континенту. Всі вони зараз мали б бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зумів залишитися осторонь. Для росії життя окупанта не вартує нічого. Для нас кожне життя – цілий всесвіт. Ми ніколи їм не пробачимо", – написав Вадим Гутцайт.

Варто відзначити, що ще 3 липня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом заявив, що 89 спортсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій, ще 13 перебувають у російському полоні.