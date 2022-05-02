Росіяни б'ються за те, що їм не належить, – одноклубник Миколенка підтримав українців

Голкіпер Евертона і посол ООН у справах біженців Асмір Бегович висловився про війну в Україні. Він засудив дії путінського режиму.

Бегович закликає всіх допомагати українцям

Футболіст стурбований ситуацією в Україні. Він наголосив, що росіяни воюють за те, що їм не належить.

Варте уваги Миколенко міг забити дебютний гол за Евертон: відео неймовірного промаху

Роль посла ООН у справах біженців повертає мені важкі спогади. Нікому не приємно бачити людей, яких вимушено перемістили війни. Це жахливо. Вони б’ються за те, що не було їхнім,

– сказав він.

Бегович закликає світ допомагати українцям, які тікають від війни.

"Нічого хорошого з цього не вийде, це принесе лише страждання. Люди втрачають речі або, що ще гірше, близьких. Я намагаюся зробити все, що в моїх силах. Ці люди воліли б вести звичайне життя, а тепер їхнє життя перевернулося з ніг на голову.

Будьте відкритими, милосердними та корисними, наскільки це можливо. Загалом у нашому суспільстві все добре, але в ці моменти ми завжди можемо зробити більше", – зазначив боснійський голкіпер.