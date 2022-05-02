Росіяни б'ються за те, що їм не належить, – одноклубник Миколенка підтримав українців
Джерело:Goal.com
Голкіпер Евертона і посол ООН у справах біженців Асмір Бегович висловився про війну в Україні. Він засудив дії путінського режиму.
Бегович закликає всіх допомагати українцям
Футболіст стурбований ситуацією в Україні. Він наголосив, що росіяни воюють за те, що їм не належить.
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Роль посла ООН у справах біженців повертає мені важкі спогади. Нікому не приємно бачити людей, яких вимушено перемістили війни. Це жахливо. Вони б’ються за те, що не було їхнім,
– сказав він.
Бегович закликає світ допомагати українцям, які тікають від війни.
"Нічого хорошого з цього не вийде, це принесе лише страждання. Люди втрачають речі або, що ще гірше, близьких. Я намагаюся зробити все, що в моїх силах. Ці люди воліли б вести звичайне життя, а тепер їхнє життя перевернулося з ніг на голову.
Будьте відкритими, милосердними та корисними, наскільки це можливо. Загалом у нашому суспільстві все добре, але в ці моменти ми завжди можемо зробити більше", – зазначив боснійський голкіпер.
- Воротар англійського Евертону Асмір Бегович є одним із найбільш помітних учасників благодійної допомоги "ірисок" для біженців з України.
- 34-річний боснійський футболіст пояснює свою залученість до загальної справи важким досвідом свого дитинства, коли він, разом із родиною, був вимушена тікати з теренів колишньої Югославії.