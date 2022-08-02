Верняєв прокоментував усунення росіян та білорусів від міжнародних турнірів із гімнастики

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) офіційно відсторонила росіян та білорусів від змагань. Олімпійський чемпіон із України Олег Верняєв прокоментував таке правильне рішення FIG.

Верняєв: Спорт – аж ніяк не поза політикою

Теми відсторонення одним із перших торкнувся наш лідер чоловічої збірної зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Олімпійський чемпіон у Ріо-2016 подякував Міжнародній федерації гімнастики за таку позицію на стороні України.

До теми Ніякого нейтрального прапора: гімнастів росії та білорусі відсторонили від міжнародних змагань

Також FIG заборонила росії та білорусі приймати міжнародні змагання. Верняєв додав, що спорт не поза політикою, а росія – країна-агресор, а білорусь на чолі з олександром лукашенко як шахова фігура у руках владіміра путіна.

Вже офіційно. російським і білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях. Ніякого нейтрального прапора. Міжнародна федерація гімнастики (FIG), дякую за позицію. Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) позбавив права проводити офіційні міжнародні змагання на територіях країн-агресорів. Спорт – аж ніяк не поза політикою. росія – країна-агресор. Крапка,

– написав український гімнаст.

Нагадаємо. що Олег Верняєв відновив тренувальний процес під час воєнного стану. Перед цим гімнаст розповідав, що скоро у нього суд, де він зможе зменшити свою дискваліфікацію від змагань після допінг-скандалу. Відновлення тренувань – це яскравий промінчик у тому, що ми скоро знову побачимо олімпійського чемпіона на гімнастичному помості.

До 24 лютого Верняєв розмовляв виключно російською, але після початку повномасштабної війни разом із репетитором вивчає українську мову та вже навіть старається давати інтерв'ю державною мовою. Спортсмени масово відмовились від мови ворога.