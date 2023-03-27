Тільки через 9 років: росіянам та білорусам дозволять взяти участь в Олімпійських іграх

Представники Росії та Білорусії отримають нагоду без обмежень повиступати на міжнародному рівні. Все як завжди – спорт поза політикою.

Росіяни та білоруси зможуть взяти участь в Олімпійських іграх-2032, які пройдуть у Брісбені, Австралія. Допуск до змагань спортсменів з країни-агресора ніби-то символізуватиме мир, пише 24 Канал посилаючись на росЗМІ.

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Абсурду немає меж

Таку думку прийшла до голови очільнику Національного олімпійського комітету Австралії Метта Керолла. Він вважає, що ні російські, ні білоруські спортсмени не є частиною тих злодійств, які коять їхні держави на території України. Також очільник комітету наводить в приклад бойкот Олімпійських ігор в Москві, який згодом австралійці визнали помилкою. До того ж Керолл дотримується думки, що така його ініціатива буде сприяти об'єднання світу.

Спортсмени не є призвідниками цього. Наша позиція збігається із позицією Міжнародного олімпійського комітету. Пам'ятаєте про бойкот багатьох країн Олімпіади 1980 року? Багато років потому прем'єр-міністр Австралії заявив, що країна припустилася помилки, –

вважає Метт Керолл.

Умови допуску росіян до Олімпійських ігор згідно з заявою МОК