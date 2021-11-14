Росія забила безглуздий гол у власні ворота і вивела Хорватію на ЧС-2022: відео смішного м'яча

Збірна Хорватії оформила прямий вихід на чемпіонат світу 2022 року. Хорватська збірна в останньому матчі відбору мінімально перемогла Росію завдяки курйозному голу наприкінці гри.

Хорватія – Росія 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (авт.)

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Хорватія відправила Росію у плей-офф

Росія та Хорватія в останньому турі групи H визначали долю прямої путівки на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Перед грою росіяни на два очки випереджали хорватів.

Віцечемпіонам світу потрібно було здобувати тільки перемогу у Спліті, щоб напряму поїхати на Мундіаль. Росію влаштовувала перемога та нічия.

Стартові хвилини поєдинку дали зрозуміти, який футбол очікує вболівальників: Хорватія тотально домінувала, коли Росія боягузливо засіла у найглухіший захист з усіх можливих.

Слід звернути увагу, що матч відбувався за сильного дощу. У другому таймі дренаж перестав справлятися і на футбольному полі були калюжі, що перешкоджало комбінаційній грі.

У першому таймі господарі мали декілька чудових нагод вийти вперед. Перший момент змарнував Крамарич, відправивши м'яч у руки голкіперу ударом головою.

Двічі небезпечно воротам Матвєя Сафонова загрожував Брозович: перший дальній удар півзахисника пролетів поблизу "дев'ятки", а другий – відбив голкіпер.

Після перерви розкішну нагоду змарнував Крамарич: нападник знову пробив головою з надзвичайно небезпечної позиції, однак в руки воротарю.

Росія завдала перший удар у напрямку воріт Хорватії тільки на 74-й хвилині. Цей факт яскраво описує те, що відбувалося на футбольному полі.

Вимучений гол "картатих"

Старання Хорватії таки втілилися у гол на 81-й хвилині. Росії завдяки поганому стану газону вдавалося відбиватися. Але саме газон і погана погода зіграли злий жарт з росіянами.

Після чергового кросу у штрафний Сафонова захисник збірної Росії Кудряшов курйозно зрізав м'яч у власні ворота. Голкіпер не встиг відбити м'яч, який покотився у нижній кут.

Відео автоголу Кудряшова

. Завдяки перемозі Хорватія випередила Росію у турнірній таблиці та здобула пряму путівку у Катар. Росія ще може вийти на ЧС-2022 через раунд плей-офф.