У Росії забрали олімпійське "золото" Пекіну: фігуристку Валієву дискваліфікували за допінг
Джерело:CAS
Росія втратить золото Олімпіади-2022 у командних змаганнях. Все через порушення допінгових правил.
Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу. У відомстві заявили, що росіянка порушила антидопінгові правила перед Олімпійськими іграми-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала однією з чемпіонок Ігор у командних змаганнях.
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Що відомо про черговий допінговий скандал за участі Росії
В результаті розгляду справи Валієвої, її допустили до особистих змагань на Олімпіаді-2022. Проте в лютому 2022 року Міжнародне антидопінгове агентство підтвердило порушення антидопінгових правил російською фігуристкою.
Процес розгляду справи у CAS тривав з листопада 2022 року, і WADA вимагала дискваліфікації Валієвої на чотири роки. Цей вердикт був затверджений Спортивним арбітражним судом.
Дискваліфікація Каміли Валієвої від виступів у фігурному катанні розпочалася з 25 грудня 2021 року. Крім заборони участі у змаганнях, російська фігуристка втратила всі медалі, нагороди і призові кошти за свою участь у турнірах, включаючи "золото" чемпіонату Європи-2022.
Внаслідок цього Росія втратить "золото" в командних змаганнях Олімпіади-2022, і після перерозподілу медалей олімпійськими чемпіонами стануть Сполучені Штати (попередні срібні призери Ігор у Пекіні). "Срібло" та "бронзу" отримають Японія та Канада, відповідно, яка фінішувала четвертою в командному заліку Олімпіади.
Що вживала росіянка
- Команда Олімпійського комітету Росії здобула перемогу в командних змаганнях з фігурного катання на Олімпіаді у Пекіні. У складі команди була 15-річна спортсменка Каміла Валієва.
- Перед особистими змаганнями у Пекіні вирували обговорення щодо можливого порушення антидопінгових правил росіянкою.
- Міжнародне тестингове агентство підтвердило, що фігуристка дійсно порушила антидопінгові норми. Заборонений препарат триметазидин виявили в її пробі, яку вона здавала на чемпіонаті Росії у грудні 2021 року.