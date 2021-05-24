Росія програла на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши гол у порожні ворота: відео

На чемпіонаті світу з хокею зіграли чергові матчі групового етапу. Словаччина виявилася сильнішою від Росії, а Латвія зуміла обіграти Італію

Першої поразки на турнірі зазнала збірна Росії. Їх обіграла збірна Словаччини, яка здобула третю поспіль перемогу.

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Саме словаки першими відкрили рахунок у матчі всередині другого періоду. Та за хвилину Росія відігралася, реалізувавши більшість.

В третьому періоді реалізували більшість словаки. А наприкінці матчу росіяни кинулися зрівнювати рахунок, залишивши свої ворота порожніми. Туди й влетіла третя шайба.

Словаччина – Росія 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Відеоогляд матчу Словаччина – Росія

Третю перемогу на чемпіонаті світу здобули і господарі турніру – збірна Латвії обіграла Італію. При цьому в матчі арбітри тричі не зараховували взяття воріт після перегляду повторів. Двічі постраждали латвійці, ще один раз – італійці.

Варто відзначити, що за дві хвилини до кінця матчу рахунок на табло був 1:0. Тож італійці теж кинулися зрівнювати рахунок, залишивши ворота порожніми. І латвійці двічі забили саме у порожні ворота.

Для італійців ця поразка стала третьою на турнірі.

Латвія – Італія 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Відеоогляд матчу Латвія – Італія