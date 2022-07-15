CAS відхилив апеляцію росії про відсторонення клубів та збірних від міжнародних змагань

Жодних команд із ворожої країни

У травні ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від міжнародних змагань на наступний сезон. Таке рішення обурило лідерів футбольної ліги на чолі з Зенітом, які вирішили подати апеляцію.

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Однак ще одна спроба російського футбольного союзу оскаржити рішення ФІФА та УЄФА закінчилась провалом. 15 липня Спортивний арбітражний суд висунув жорстке та справедливе рішення. CAS відхилив апеляцію російської сторони.

Відтак, російські клуби не зможуть взяти участь у єврокубках наступного сезону-2022/2023, а збірні у Лізі націй, молодіжному чемпіонаті Європи, жіночому Євро-2022, а також відборі на жіночий чемпіонат світу-2023.