"Той, хто з білим прапором, він – росіянин": Зеленський – про спортсменів з Росії на Олімпіаді

Президент України Володимир Зеленський висловив своє ставлення щодо можливої участі атлетів з Росії та Білорусі на Олімпійських Іграх-2024. Він закликав Францію бути на боці справедливості.

З початком повномасштабної війни в Україні світ спорту став накладати санкції на представників Росії. Команди з країни-терористки дискваліфіковані з міжнародних змагань, а спортсменів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Позиція президента України

Проте саме поняття нейтральності виглядає дуже непереконливо. Вже не раз траплялися випадки, коли федерації допускали до турнірів атлетів, які насправді підтримують війну проти українців.

Міжнародний олімпійський комітет все ж вирішив піти назустріч спортсменам з Росії та дозволив їм брати участь в Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі. Звісно, це викликало обурення в українській спортивні спільноті.

Не залишився осторонь цього питання і Президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю французьким ЗМІ голова держави акцентував на тому, що навіть під білим прапором цей спортсмен залишатиметься представником Росії.

"Авжеж, ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, щоб вони представляли її у Франції на Олімпіаді. Хотілося б, щоб Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості, у цьому випадку – на нашому боці. Якщо немає російського прапора, а є білий…

Ми ж всі не ідіоти. Всі на трибунах будуть розуміти, на всіх майданчиках у світі. Той, хто з білим прапором, хто він? Він – росіянин. Росіяни на Олімпіаді можуть бути представлені під білим прапором, але яка різниця білий він або триколор. Так, це політичний крок, що їх не допускають з триколором. Це вже позитив,

– висловився Зеленський.

Володимир Зеленський – про росіян на Олімпіаді:

Правила допуску росіян на Ігри

Голова МОК Томас Бах є одним зі прихильників ідеї допуску росіян під нейтральним прапором. Згідно з регламентом комітету, росіяни та білоруси не зможуть представляти свої країни на Олімпіаді-2024.

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Крім того, вони мають пройти перевірку на нейтральність та довести свою непідтримку війну. Також ці спортсмени мають не бути причетними до військових структур Росії або Білорусі. Нагадаємо, що Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.