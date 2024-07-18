Їм не місце у спорті: більше половини "нейтральних" олімпійців з Росії підтримує війну в Україні

Відома компанія дослідила діяльність атлетів з Росії та Білорусі, яких МОК допустив до Олімпійських ігор. Результат вкотре показав справжню сутність представників країн-терористок.

Російський спорт потрапив під санкції після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки не допускають до змагань, а індивідуальних атлетів зобов'язують виступати під нейтральним прапором.

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Фіктивна нейтральність

Напередодні Олімпійських ігор-2024 росіянам та білорусам дали шанс повернутися у цивілізований світ. Для цього їм треба довести свою непричетність до військових структур Росії, а також непідтримку війни в Україні.

Але виявилось, що ця перевірка від Міжнародного олімпійського комітету не працює на належному рівні. Правозахисна компанія Global Rights Compliance провела дослідження активності росіян та білорусів, які пройшли перевірку та поїдуть на Олімпіаду.

Організація довела, що більше половини з цих спортсменів насправді підтримують війну або причетні до військових структур країни-окупантки. Global Rights Compliance нарахувала 33 таких атлети з-поміж 59-ти допущених.

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Ігнорування від МОК

Зокрема зазначається, що 12 з них належать до Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА), який підпорядковується Міноборони Росії. Ще 13 атлетів були помічені за ставленням вподобайок або ж перепостом провоєнних меседжів у соцмережах.

Голова Global Rights Compliance Уейн Джордаш звертався до МОК з відповідним звітом, який містить в собі аж 223 сторінки. Але комітет вирішив проігнорувати його листи та не розглядала ці питання.

Нагадаємо, що всі допущені до Ігор росіяни та білоруси зможуть виступати лише під нейтральним прапором. Самі Олімпійські ігри-2024 проходитимуть з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції Парижі.