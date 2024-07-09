Росіян потрібно уникати: Гутцайт розповів про правила для українців на Іграх-2024

В Національному олімпійському комітеті розповіли, що існують певні правила для українських спортсменів. В них зазначається, як поводитись з росіянами.

Національним олімпійським комітетом розроблений певний ряд рекомендацій щодо поводження з "нейтральними" спортсменами. Це зробили, щоб забезпечити безпеку та відсторонити українських спортсменів від можливих провокацій зі сторони росіян.

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Правила для українських спортсменів

Під час брифінгу в Медіацентрі Україна президент НОК Вадим Гутцайт зазначив яких рекомендацій повинні дотримуватись українські представники.

В рекомендаціях, які ми розробили разом з Міністерством молоді та спорту вказано, що ми не тиснемо руки, ми не спілкуємось, ми не фотографуємось, ми не стоїмо разом, ми не стоїмо на підходах до ЗМІ – ми взагалі їх не помічаємо. Для нас в такій ситуації важлива безпека наших спортсменів – щоб не було жодної провокації. Тому і наші спортсмени повинні теж контролювати свій простір, де вони знаходяться, щоб не було тих спортсменів,

– заявив Гутцайт.

Нагадаємо, що 26 липня розпочнеться літня Олімпіада-2024 у Парижі. Загальна кількість спортсменів, які будуть предсталяти Україну на іграх – 140. До цього менше було тільки в Токіо – 155. Також російські борці відмовились їхати на Олімпійські ігри, раніше проти їх участі протестувала Україна.