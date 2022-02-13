Роналду знову оскандалився: футболіст плюнув у партнера під час матчу

Кріштіану Роналду потрапив у "чорну смугу" – футболіст не забиває голи, а Манчестер Юнайтед втрачає очки. А поведінка Роналду викликає чимало запитань.

Невдала серія Роналду

В суботу, 12 лютого, Манчестер Юнайтед на власному полі приймав Саутгемптон. У першому таймі за "червоних дияволів" відзначився Санчо. Але в другому таймі гостям вдалося забити гол зусиллям Адамса.

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На 72-й хвилині Роналду відправив м'яч у ворота суперників. Але суддя зафіксував офсайд в цьому епізоді.

Таким чином Роналду не може забити гол чи віддати результативний пас вже 6 матчів поспіль. Він жодного разу не відзначився результативною дією у 2022 році.

Це найдовша серія без голів в Роналду з 2009 року. Він тоді теж виступав за МЮ і не міг забити у семи матчах поспіль.

Плювок у спину

В цьому ж матчі Роналду потрапив у ще одну неприємну ситуацію. Він вирішив плюнути на футбольному полі. Якраз в цей час повз нього проходив його партнер по команді Антоні Еланга. І слина потрапила йому на спину.



Роналду плюнув у спину партнеру / Кадр з трансляції

Весь цей епізод потрапив у пряму трансляцію під час матчу. Але шведський нападник не помітив цього.