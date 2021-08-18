Роналду виступив з офіційною заявою про своє майбутнє в Ювентусі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду опублікував повідомлення в інстаграмі на тему свого майбутнього та інформації про можливе повернення в Реал.

Раніше повідомлялося, що Ювентус все ще розглядає можливість продажу Роналду цього літа. Одним з основних претендентів на португальця називався Реал.

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"Той, хто мене знає, розуміє, наскільки я зосереджений на своїй роботі. Менше розмов і більше діла – це мій девіз з самого початку моєї кар'єри. Однак з урахуванням всього, що було сказано і написано за останній час, я повинен викласти свою позицію. Більше, ніж неповага до мене як до людини і як гравцеві, є легковажне освітлення мого майбутнього в ЗМІ – це неповага до всіх клубів, причетним до цих чуток, а також до їх гравцям і персоналу", – написав Роналду.

Моя історія в Реалі написана. Словами і числами, в трофеї і титули, в записах і в заголовках. Це знаходиться в музеї на стадіоні "Бернабеу", а також в умах кожного фаната клубу. Я як і раніше зосереджений на своїй кар'єрі і роботі, відданий справі і готовий на всі дзвінки, з якими мені доводиться стикатися. Все інше? Все інше – просто розмови,

– підсумував він.

Роналду не збирається йти з Ювентуса