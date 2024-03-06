Російський боксер Магомед Курбанов візьме участь у шоу в Ер-Ріяді Джошуа - Нганну. Напередодні бою з учасниками карду зустрівся зірковий футболіст Кріштіану Роналду.

8 березня в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний поєдинок між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа та зіркою ММА Френсісом Нганну. В андеркарді головного бою відбудеться поєдинок росіянина Магомеда Курбанова та Ісраїла Мадрімова з Узбекистану, повідомляє 24 Канал.

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Роналду зганьбився

Представник країни-агресорки похизувався спільним фото з Кріштіану Роналду. Зірковий футболіст сфотографувався з Курбановим та побажав йому успіху.

Поки йшли до зали, поспілкувалися про бої, про вагогонку і таке інше. Він побажав мені удачі у майбутньому поєдинку. Я запитав: чи буде він колись виходити на ринг? Він сказав: "Ні, я тільки граю",

– цитують Курбанова російські ЗМІ.

Роналду з Курбановим / інстаграм боксера

Зашкварений боксер з Єкатеринбурга

Зазначимо, що Магомед Курбанов має далеко не найкращу репутацію. Цей боксер у 2019 році разом з іншими бійцями Академії єдиноборств Російської мідної компанії брав участь у розгоні акції протесту в Єкатеринбургу.

Місцеві жителі виступали проти забудови скверу. Вищеназваних бійців найняли для придушення протесту. Вони били протестувальників та навіть кидали по ним каміння.

Цілком ймовірно, що Роналду не знав, хто такий Курбанов. Проте з метою гігієни португальцю не варто було фотографуватися з представником країни-агресорки.