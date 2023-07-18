Відкрив скриньку Пандори: Роналду принизив вибір Мессі переїхати у США

У понеділок, 17 липня, Кріштіану Роналду разом із Аль-Насром був розгромлений іспанською Сельтою у товариському матчі 5:0. Португалець не "хапає зірок із неба" у Саудівській Аравії, але розповів про свій перехід в екзотичний чемпіонат.

У перший день 2023 року Кріштіану Роналду поставив свій підпис під контрактом із Аль-Насром після того, як зі скандалом покинув англійський Манчестер Юнайтед. Футболіст уклав угоду з саудівським клубом до кінця червня 2025 року.

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Роналду: Я відкрив шлях до чемпіонату Саудівської Аравії

Із моменту переходу зірковий нападник провів 19 матчів, у яких відзначився 14 голами та 2 асистами. Також заробив 4 жовті картки.

Кріштіану розповів, чому обрав скромну Саудівську Аравію замість переїзду за океан в МЛС. Також Роналду зробив самовпевнену заяву, яка показала те, як він себе любить.

Цікаво, що 15 липня американський Інтер Маямі офіційно оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.

Перехід в МЛС? Ні, чемпіонат Саудівської Аравії кращий за МЛС. Я відкрив шлях до чемпіонату Саудівської Аравії минулого січня, а тепер всі гравці йдуть сюди. Моє рішення приєднатися до одного з саудівських клубів було на 100% вирішальним для залучення нових топ-гравців. Це факт,

– сказав зірковий португалець.

Капітан Аль-Насра та збірної Португалії пригадав період, коли став футболістом Ювентуса. Роналду заявив, що у той момент італійська Серія А була мертвою, а з його приходом ця європейська ліг відродилась знову. Футболіст впевнений, що його прихід в якусь лігу збільшує увагу до цього чемпіонату.

Із 2018-го по 2021-й роки виступав за туринський клуб. У футболці Ювентуса Роналду відіграв 134 матчі – 101 м'яч і 22 результативні передачі.

І це факт, адже все більше зірок футболу покидають Європу заради виступів у Саудівській Аравії. Прикладами таких є Карім Бензема, Нголо Канте та інші.

"Мене критикували за перехід у чемпіонат Саудівської Аравії, але що відбувається зараз? Я відкрив шлях, і тепер всі гравці йдуть сюди. Протягом року тут буде все більше й більше топ-футболістів. За рік саудівська ліга випередить чемпіонати лігу Туреччини та Нідерландів. Гравці, які приїхали сюди, не такі, як сказав президент Європейського Союзу. Жота і Рубен Невеш — це молоді гравці", – сказав Роналду.

Наразі Аль-Наср готується через товариські матчі до Кубка арабських чемпіонів. Попереду клуб Роналду зіграє спаринги проти Бенфіки (20 липня), ПСЖ (25 липня) та Інтера (27 липня).